Montag, 28. Oktober 2019

Löwenmama beschenkt Kinder in 50 Kliniken

Susanne Saage (links) organisiert die Geschenkaktion für kranke Kinder. Dietmar Larusch (rechts) unterstützt die „Aktion Löwenmama“. Foto: fhm

Höxter. Am Anfang war es eine schockierende Nachricht für Susanne Saage. Bei ihrem damals neun Monate alten Sohn wurde Krebs diagnostiziert. Den Kampf um sein Leben hat der kleine Moritz inzwischen gewonnen, der Krebs ist besiegt. Als es ganz schlimm mit ihrem Kind war, stand Weihnachten vor der Tür. Susanne Saage dachte nicht nur an ihren Sohn, sondern an alle Kinder, die an Weihnachten schwer krank im Krankenhaus liegen. Damals beschloss sie, diesen Kindern eine Zuwendung zu geben, ihnen in dieser schweren Zeit wunderbare Momente zu ermöglichen und von der schlimmen Situation abzulenken. Sie sammelte Geschenke und brachte sie an Weihnachten den Kindern ins Krankenhaus. Obwohl ihr Sohn inzwischen gesund ist, hat Susanne Saage ihren Einsatz nicht beendet. Sie sammelt weiterhin Geschenke für Kinder, um sie an Weihnachten zu beschenken. (fhm)

