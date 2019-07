Dienstag, 23. Juli 2019

Lokale und internationale Künstler spielen in Fürstenberg

Beim Solling Jump kommen Fans von gepflegter Rockmusik voll auf ihre Kosten. Foto: TAH

Fürstenberg. Das bekannte Solling Jump Open-Air in Fürstenberg geht am Sonnabend, 27. Juli, bereits in die sechste Runde und findet dieses Jahr unter dem Motto „Zeitreise“ statt. Nachdem im letzten Jahr auf den beiden Bühnen musikalisch nach Amerika gereist wurde, dürfen die Besucher dieses Mal eine musikalische Zeitreise von den 60er-Jahren bis in die Gegenwart erleben. Es wird ein vielfältiges und musikalisch sehr hochwertiges Programm aus allen Jahrzehnten der Rockgeschichte angeboten, das unter anderem Blues, Punk, Hard-Rock, Psychedelic-Rock, Folk und als Höhepunkt eine Limp-Bizkit-Covershow umfasst.

Nicht nur optisch und musikalisch, sondern auch mit ihrem Namen stehen die Musiker von Pimp Blitzkid den originalen Legenden des Nu-Metal aus Florida in nichts nach. Auf der Hauptbühne am alten Fürstenberger Schulhof sowie auf der Waldbühne im benachbarten Mittelalterdorf ist musikalisch für alle Musikinteressierten der lauteren und leiseren Töne etwas dabei und das Programm wird, wie auch in den letzten Jahren, von regionalen und überregionalen Bands gestaltet.

Queen Medusa aus Holzminden sind eine dreiköpfige lokale Stoner- und Hardrock Band. Sie sind im Raum Höxter und Holzminden für ihren energiegeladenen 70s Retro Rock-Sound bekannt. C For Caroline sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der hannoverschen Musikszene. Mit Einflüssen von Punk-Größen der 90er- und 00er-Jahre wie Blink 182 und Good Charlotte ist ihre energiegeladene Show stets mit Ohrwurmgarantie und zum Mitgröhlen. Ein Highlight wird in diesem Jahr sicher der Auftritt der vier festivalerprobten Musikerinnen von Maidavale aus Schweden sein, die im Rahmen ihrer Europatour auch in Fürstenberg Halt machen. Wieder mit dabei ist auch die Paderborner Band Beastless. Mit ihrer 80er-Jahre Hard-Rock Show passt das Quartett bestens in das Zeitreise-Motto.

Der Jugend- und Kulturverein Fürstenberg als Veranstalter betont allerdings, dass wie in jedem Jahr auch die Freunde ruhigerer Musik auf ihre Kosten kommen sollen. Auf der zweiten, etwas kleineren Waldbühne runden bei einzigartigem Lagerfeuer-Ambiente am Waldrand mehrere Künstler das Programm mit ihrer Akustik-Musik in den Spielpausen der Haupt-Bühne ab.

Eröffnen werden das Programm auf der Waldbühne die drei erfahrenen Musiker von Triple 8 aus den Kreisen Höxter und Holzminden. Im Repertoire sind Simon & Garfunkel-Klassiker wie The Sound of Silence, weitere eigene und gecoverte Folk Stücke sowie Balladen aus den 60er- und 70er-Jahren. Nadja‘s Kitchen aus Fürstenberg haben sich in der Region bereits eine große Fanbase erspiel. Ihre eigenen und gecoverten Blues und Rock ‚n‘ Roll Songs aus den 50ern und 60ern passen perfekt in das diesjährige Zeitreise Motto.

Die Idee des Festivals und die musikalische Ausrichtung übernehmen seit sechs Jahren einige Jugendliche aus Fürstenberg und Umgebung – neben anderen beispielsweise der Arbeitsgruppenleiter Fabian Fischer, Jonas Fischer, Felix Schulze, Gerrit Schrader, Anna Jaksch oder Jessica Steinsiek. Im September 2014 beschlossen die Jugendlichen sich als gemeinnütziger Verein zu organisieren, um mit musikalischen Veranstaltungen und ähnlichen kulturellen Projekten das Dorfleben und die Region zu bereichern und neue Impulse für die regionale Kulturlandschaft zu geben. Weitere Informationen zum Jugend- und Kulturverein Fürstenberg finden Interessierte unter www.facebook.com/JuKuFue.

Los geht es beim sechstenSolling Jump in Fürstenberg, Am Schullandheim 1, am Sonnabend, 27. Juli, ab 17 Uhr. Einlass ist bereits ab 16.30 Uhr.