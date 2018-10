Samstag, 27. Oktober 2018

Lokalprominenz eröffnet den Citybiathlon in Holzminden

19 Mannschaften gehen an den Start. Foto: Stadtmarketing Holzminden

Holzminden. Der Countdown läuft. Die teilnehmenden Mannschaften stehen gemeinsam mit der Stadtmarketing Holzminden GmbH und der InMotion Agentur in den Startlöchern. Am Sonntag, 28. Oktober, findet der 2. Citybiathlon Holzminden im Rahmen der deutschlandweiten Biathlon-Tour auf dem Marktplatz statt.

Schon die Eröffnung dieses besonderen Sportevents sollten sich Besucher nicht entgehen lassen, denn beim Präsentationsrennen ab 12.55 Uhr gehen einige bekannte Gesichter außer Konkurrenz an den Start. So eröffnet Bürgermeister Jürgen Daul im Rennen gegen Ralf Schwager, Pastor Christian Bode und den Vorsitzenden des Kreissportbundes Holzminden, Bernd Wiesendorf, diese besondere Veranstaltung.

Anschließend heißt es bei allen 19 teilnehmenden Mannschaften bis zum großen Finale um 17.20 Uhr wieder mitzufiebern und mitzuleiden. Begleitet wird das Sportevent von einem tollen Rahmenprogramm mit den Braunschweig Lionettes Cheerleadern, der Tanzgruppe „Jumping Jacks“ der Tanzschule Janzen, DJ Sonoro, einer Budenmeile mit vielen Leckereien, der jungen Band „Modern Walking“, einem Kinderprogramm mit Rodeoreiten und vielem mehr. Dazu locken Herbstschnäppchen beim verkaufsoffenen Sonntag.

Die feierliche Siegerehrung findet gegen 18 Uhr auf dem Marktplatz statt. Man darf gespannt sein, welche Staffel den Pokal mit nach Hause nehmen darf und am Sonntag zum Biathlonstaffel-Stadtmeister Holzminden wird. Es fällt ganz leicht, sich anstecken zu lassen vom Biathlonfieber in Holzminden. Also: Auf die Plätze, fertig, los… (tah)