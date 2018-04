Montag, 02. April 2018

Lotze-Elf enttäuscht auf ganzer Linie

Holzmindens Mohamed Chaabu versucht zu retten, was zu retten ist. Aber für Simon Rybarczyk ist das Spiel zu Ende.

Holzminden. Der SV Holzminden musste am gestrigen Nachholspiel eine bittere 1:3(0:1)- Heimniederlage einstecken. Gegen den abstiegsgefährdeten Gast aus Aerzen erreichte die Truppe von Michael Lotze nie Normalform und zeigte über die gesamte Spielzeit ein schlimmes Fehlpassfestival auf eigenem Terrain. Der MTSV kam mit den widrigen Bedingungen im Liebigpark weit aus besser zu recht und konnte drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. Die Kreisstädter müssen nun schnell wieder in die Spur – nur fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz stellen kein sicheres Polster dar.

„Das hatten wir uns natürlich völlig anders vorgestellt. Gegen Algermissen haben wir schon nicht gut ausgesehen, aber das Ergebnis hat wenigstens gestimmt. Vom heutigen Auftreten meiner Mannschaft bin ich total enttäuscht“, so SV-Trainer Michael Lotze nach Abpfiff. Auf dem holprigen Rasen im Sportpark an der Liebigstraße hatte Blau-Weiß vom Start weg enorme Mühe ins Match zu finden. Besonders in der Spieleröffnung zeigten sich große Schwächen. Immer wieder machte der Gastgeber sich das Leben selber schwer und versuchte mit kurzen Pässen das Mittelfeld zu überbrücken. Weitgehend erfolglos. Die Gäste warteten geduldig auf Fehler und schalteten blitzschnell auf Gegenangriff um. So auch in der 22. Spielminute, als Aerzens Angreifer Patrick Hoppe den 1:0-Führungsstreffer besorgte. Rot-Weiß, augenscheinlich oben auf, blieb in der Folge griffiger und forcierte bei den Hausherren weitere kapitale Abspielfehler in der eigenen Hälfte. Zum Glück für Blau-Weiß unbestraft. In der 32. Spielminute sahen die wenigen Zuschauer dann mal ein Lebenszeichen vom SV. Kevin Wilms brach an der Seitenlinie in Richtung Strafraum durch. Wilms kam durch unfaire Mittel in der gegnerischen Box zu Fall, der fällige Elfmeterpfiff blieb allerdings aus. Nur vier Minuten später sah Holzmindens Simon Rybarczyk die Rote Karte. Der Defensivspezialist hatte seine Nerven nicht im Zaum und ließ sich nach einem Foul an ihm zu einer Tätlichkeit hinreißen. Doch die Überzahl dauerte nur fünf Minuten an. Nach einer verbalen Entgleisung sah ein Aerzener Akteur ebenfalls den roten Karten.

Nach dem Seitenwechsel glichen sich die Bilder. Der SV versuchte mit spielerischen Lösungen in die gegnerische Hälfte zu kommen, dagegen stand der Gast kompakt und nutzte jeden Fehler konsequent aus. „Wir haben uns in der Pause vorgenommen mehr über die Außen zu kommen und mit langen Bällen zu operieren. Leider konnte die Mannschaft meine Vorgaben nicht umsetzen“, so Lotze weiter. Innerhalb von nur zwei Minuten glitt dem Gastgeber die Partie endgültig aus den Händen: In der 53. Minute schaute die komplette SV-Abwehr teilnahmslos, wie eine völlig ungefährliche Ecke und der anschließende Kopfball zum 2:0 im eigenen Kasten einschlug. Nur eine Minute später und noch sichtlich angezählt, ließen sich Lotzes Verteidiger erneut düpieren und kinderleicht umkurven. Aerzens Denis Jankowski hatte keine Probleme zum 3:0 zu vollenden. Das war die Entscheidung. Das Team von Michael Lotze gab sich nicht auf, aber die Bemühungen blieben oft brotlos. Immerhin, in der 77. Spielminute gelang Kevin Wilms noch der Treffer zum 1:3-Endstand.

SV Holzminden: Düvel – Zaturjan, Schulze, Rybarczyk, Holtz, Chaabu, Wilms, Boukazou, El-Zahran (72. Alandagi), Broehland (46. Shallash), Erbek.