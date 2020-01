Freitag, 03. Januar 2020

Louis Marlon ist der erste 2020er in Holzminden

Louis Marlon mit seiner Schwester Amy Maria. Foto: Ev. Krankenhaus Holzminden

Holzminden. Das erste Baby, das 2020 im Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden geboren wurde, hat am 2. Januar Geburtstag! Louis Marlon Metzger erblickte in der Nacht zum Donnerstag um 4.01 Uhr das Licht der Welt. 3.370 Gramm Gewicht und eine Größe von 53 Zentimetern machen einen stattlichen kleinen Kerl aus ihm. 2019 wurden im Holzmindener Krankenhaus übrigens 373 Kinder geboren – davon nur 15,5 Prozent per Kaiserschnitt. Die Kaiserschnittquote ist damit nur halb so hoch wie der Bundesdurchschnitt, teilt Chefarzt Dr. Henning Grastorf stolz mit. Im Krankenhaus Holzminden – als „babyfreundlich“ zertifiziert – werde sehr viel Wert auf eine interventionsarme Geburtshilfe gelegt. (rei)