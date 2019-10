Donnerstag, 31. Oktober 2019

Lüchtringen: E-Bike gefunden - Eigentümer gesucht

Dieses E-Bike wurde in Lüchtringen gefunden. Foto: Polizei

Lüchtringen. Ein offenbar herrenloses E-Bike hat die Polizei in Lüchtringen sichergestellt und sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer. Es handelt sich um ein weißes Pedelec der Marke "Felt". Es wurde am Montag, 28. Oktober, in den Abendstunden in der Nähe der Volksbank an der Westfalenstraße aufgefunden. Wer Hinweise geben kann - und natürlich der Besitzer - sollte sich mit der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 in Verbindung setzen.