Sonntag, 22. September 2019

Lüchtringen feiert zünftiges Oktoberfest

Strahlende Dirndl-Trägerinnen bei der Lüchtringer Wies'n. Foto: ap

Lüchtringen. Schicke Dirndl, robuste Lederhosen und frischgezapftes Bier aus dem Maßkrug – Lüchtringen hat das ganze Wochenende Oktoberfest gefeiert. Am Sonnabend heizte erst die Blaskapelle Lüchtringen den Wies‘n-Fans ein, bis die Band Grumis das Oktoberfestzelt übernahm. Auf Tischen und Bänken tanzten die knapp 2.000 Festbesucher bis in die Nacht hinein. Sonntagmorgen ging es dann direkt mit dem Frühschoppen um 10 Uhr weiter. Ganze 200 Liter Freibier sind hier weggegangen. Dazu gab es lecker Haxen. „O‘ zapft is“ heißt es auch im nächsten Jahr wieder in Lüchtringen, kündigt Godehardt Christoph, zweiter Vorsitzender der Blaskapelle Lüchtringen, schon mal an. Getreu dem Motto „Nach der Wies‘n ist vor der Wies‘n“. (ap)

