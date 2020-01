Montag, 20. Januar 2020

Lüchtringen: Graffiti-Schmierereien - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet nach Graffiti-Schmierereien in Lüchtringen um die Mithilfe der TAH-Leser.

Lüchtringen. In Lüchtringen kam es in der Nacht von Freitag, 17. Januar, zu Sonnabend,18. Januar, an verschiedenen Örtlichkeiten zu Sachbeschädigungen an Straßenschildern, einem Garagentor, einer Unterführung und einer Hauswand durch Graffiti. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter 05271/9620.