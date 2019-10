Sonntag, 20. Oktober 2019

Lüchtringen: Zigarettenautomat aufgesprengt

Die Polizei bittet nach einer Automatensprengung in Lüchtringen um die Mithilfe der TAH-Leser.

Lüchtringen. Am frühen Sonnabendmorgen wurde ein Zigarettenautomat in der Grashofstraße in Lüchtringen durch eine Explosion von der Hauswand gerissen und zerstört. Es entstand hoher Sachschaden an dem Automaten. Ob der / die Täter Bargeld oder Zigaretten aus dem Automaten entwendet haben, steht noch nicht fest. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620.