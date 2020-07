Mittwoch, 15. Juli 2020

Lüchtringer Kinder profitieren vom Heimatpreis

Scheckübergabe an den Kindergarten Lüchtringen. Foto: Manfred Linnenberg

Lüchtringen. Für das neu errichtete Lüchtringer Ortseingangsschild an der Braunschweiger Straße hatte Bürgermeister Alexander Fischer beim Neujahrskonzert in der Residenz-Stadthalle Höxter die Heimatpreis-Trophäe an Godehard und Josef Christoph als Vertreter der Arbeitsgruppe der Dorfgemeinschaft Lüchtringen übergeben. Die Bewerbung um den Heimatpreis hatte seinerzeit Manfred Linnenberg bei der Stadt eingereicht.

Das vom Land Nordrhein Westfalen ausgelobte Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro ist zu gleichen Teilen auf die drei Projekte aufgeteilt worden. Die Erbauer des Ortseingangsschildes Godehard Christoph, Josef Christoph, Werner Harten, Jürgen Heine und Björn Rydlewski sind sich einig, das erhaltene Preisgeld nicht nur für das bereits im Bau befindliche zweite Ortseingangsschild zu verwenden, sondern einen großen Teil des Geldes an Lüchtringer Kinder zu geben.

Wegen der Corona-Pandemie ist eine feierliche Übergabe an Schule und Kindergärten leider nicht möglich und wurde jetzt im kleineren Rahmen durchgeführt. In einer kurzen Ansprache auf dem Schulhof der Katholischen Grundschule Lüchtringen erinnerte der Ortsausschussvorsitzende Burkhard Schwiete an den „Werdegang“ des Ortseingangsschildes und bedankte sich bei allen Aktiven der Arbeitsgruppe der Dorfgemeinschaft für ihren Einsatz.

„Wir sind überzeugt, dass das Geld eine sinnvolle Verwendung zum Wohle unserer Lüchtringer Kinder finden wird. Mit einem Teil des Preisgeldes wird als Dankeschön an die fleißigen Helfer ein geselliger Abend durchgeführt und der Rest wird für das neue Ortseingangsschild am Heuweg genutzt“, so Godehard Christoph.