Sonntag, 26. August 2018

Lüchtringer Weserschwimmen: Waten statt schwimmen...

Sie schwammen und wateten durch die Weser.

Lüchtringen. „Haben Sie die Weser schon mal so flach gesehen?“ blickt Professor Dr. Klaus Töpfer zu dem Fluss, aus dem gerade die Weserschwimmer gestiegen sind. Es ist Hafenfest in Lüchtringen. Und der ehemalige Bundesumweltminister und Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen ist der Ehrengast. Als solcher wollte er das Fest eigentlich nur genießen. Doch sein Blick auf die Weser und die Schwimmer, die eigentlich mehr durch den Fluss gewatet sind, lässt ihn zum Mikrofon greifen und den Finger mahnend heben. „Da muss man sich Sorgen machen, da muss man nachdenklich werden“.

Wäre Klaus Töpfer nicht erkältet, er wäre mit in die Fluten gestiegen an diesem nicht ganz so sonnigen und recht kühlen Sonnabend im Hitzesommer 2018. Und der hat – das wird ganz schnell deutlich, als die mutigen Weserschwimmer ins Wasser steigen – dem Fluss sehr zugesetzt. (bs)

