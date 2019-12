Donnerstag, 19. Dezember 2019

Lücke im Mobilfunknetz in Mühlenberg wird jetzt geschlossen

Den Daumen hoch heben am Donnerstagvormittag bei einem Ortstermin mit dem TAH Dirk Ebrecht von Vodafone, Revierförster Andreas Helms und Ortsvorsteher Gerd Schläger.

Mühlenberg. Daumen hoch in Mühlenberg! Endlich steht der MRT, der Mobile Radio Tower. Und auch, wenn er noch nicht funkt – für Gerd Schläger, Mühlenbergs Ortvorsteher, ist es ein Meilenstein auf dem Weg zu einer ordentlichen Mobilfunkanbindung des kleinen Ortes, vor allem aber der durch den Ort führenden Bundesstraße B 497. Am Mittwoch ist der mobile 20 Meter hohe Funkmast aufgestellt worden am Berg oberhalb Mühlenbergs. Noch ist er nicht angebunden, aber ab Januar soll er Handygespräche im Vodafone- und Telekomnetz weiterleiten. Im LTE-Format. Der kleine Holzmindener Ortsteil wird damit Mobilfunk-Geschichte schreiben. (bs)

