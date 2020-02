Donnerstag, 13. Februar 2020

Lüerdissen: Karnevalistische Zeitreise in die 90er Jahre

Die Lüerdisser Tanzgarde wir auch in diesem Jahr wieder für Stimmung sorgen. Foto: jbo

Lüerdissen. Die Karnevals-Sessionen nähern sich in zahlreichen närrischen Hochburgen der Republik ihrem Höhepunkt. So auch in der kleinen Karnevals-Hochburg Lüerdissen. Dort fiebert die karnevalsbegeisterte Gemeinschaft der örtlichen Vereine ihrem langen Faschings-Wochenende entgegen und wird mit drei attraktiven Veranstaltungen wieder zahlreiche Karnevals-Freunde aller Altersklassen aus Nah und Fern in die kleine Gemeinde am Ith locken.

Los geht es am 22. Februar um 14.14 Uhr mit dem traditionellen Kinderkarneval. Schon seit Jahren strömen unzählige junge Narren in ihren fantasievollen Kostümen gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern das Lüerdisser Dorfgemeinschaftshaus, um dort bei Musik, Tanz und Spiel ein paar närrische Stunden miteinander zu verbringen. Der einer Modenschau ähnliche „Gang über den Tisch“ mit der Übergabe eines Geschenkes an jedes Kind ist mittlerweile Kult und wird auch in diesem Jahr wieder für viel Freude unter den jungen Narren sorgen. (jbo)

