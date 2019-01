Samstag, 19. Januar 2019

Lüerdisser Narren feiern die „Goldenen Zwanziger“

Nach einem Jahr Pause wird die Lüerdisser Tanzgarde wieder für Stimmung sorgen. Foto: jbo

Lüerdissen. Die Karnevalshochburg Lüerdissen am Ith lädt auch in diesem Jahr wieder zu einer großen Karnevals-Party in das Dorfgemeinschaftshaus nach Lüerdissen ein. Das Motto der diesjährigen Session lautet „Die goldenen Zwanziger“. Den Anfang machen dabei die jüngsten Karneval-Fans mit dem traditionellen Kinderfasching, bevor am Abend die große Party startet. Ein besonderer Höhepunkt wird dabei der Auftritt der Lüerdisser Tanzgarde sein, die sich nach einem Jahr Pause mit spektakulären Tanzeinlagen zurückmeldet. Am Sonnabend, 2. März, ist es wieder soweit. (jbo)

