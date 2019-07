Freitag, 05. Juli 2019

Lügde: Weitere Datenträger gefunden

Die Polizei hat die Durchsuchung der Parzelle auf dem Campingplatz Lügde abgeschlossen.

Lügde. Die Durchsuchungen der Polizei am 3. und 4. Juli auf dem Campingplatz in Lügde im Rahmen der Ermittlungen des hundertfachen Missbrauchs von Kindern wurden am Donnerstagnachmittag abgeschlossen. Das teilen die Staatsanwaltschaft Detmold und die Polizei Bielefeld in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Weiter heißt es darin: Im Bereich der durchsuchten Parzelle des 57-jährigen Beschuldigten stellten die Ermittler der Ermittlungskommission "Eichwald" zahlreiche Gegenstände sicher, die als Beweismittel in Frage kommen können - darunter unter anderem mehrere Datenträger. Die Beweismittel können - soweit relevant - Gegenstand einer gerichtlichen Beweisaufnahme sein. Eine detaillierte Erörterung der Beweise in den Medien verbiete sich daher vor einer möglichen Hauptverhandlung. Der 57-Jährige sei weiterhin auf freiem Fuß. Der Tatort wurde nach Beendigung der Maßnahmen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Detmold von der Polizei freigegeben. Die Ermittlungen der EK "Eichwald" dauern an.