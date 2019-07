Donnerstag, 04. Juli 2019

Lügde: Weiterer Mann unter Verdacht

Die Polizei durchsucht erneut eine Parzelle auf dem Campingplatz in Lüdge.

Lügde. Im Fall des hundertfachen Missbrauchs von Kindern ist ein weiterer Mann in Verdacht geraten. Die Polizei Bielefeld führte deshalb am Mittwoch Durchsuchungsmaßnahmen auf dem Campingplatz in Lügde im Bereich einer Parzelle eines 57-jährigen Mannes aus Steinheim durch. Ziel der Maßnahmen gegen den neuen Beschuldigten im Missbrauchskomplex ist das Auffinden von Beweismitteln.

Der Mann geriet durch eine Vernehmung eines minderjährigen Opfers in den Fokus der Ermittlungskommission "Eichwald". Gegen den 57-Jährigen wurde aufgrund der Zeugenaussage ein Verfahren wegen schweren sexuellen Missbrauchs eingeleitet. Der Mann, der eine eigene Parzelle auf dem Campingplatz besitzt, wurde bis dahin nicht als Beschuldigter in dem Missbrauchskomplex geführt.

Aufgrund der Größe der Parzelle konnte die Polizei die Durchsuchungsmaßnahmen am Mittwoch nicht abschließen. Die Parzelle wurde über Nacht versiegelt und polizeilich bewacht. Am heutigen Donnerstag werden die Maßnahmen fortgesetzt.