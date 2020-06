Montag, 22. Juni 2020

Luisa Oerke wechselt zu Hannover 96

Sören Eilers und Jens Ebert haben Luisa Oerke entsprechend verabschiedet.

Nach sechs erfolgreichen Jahren verlässt Auswahlspielerin Luisa Oerke den SV 06 Holzminden zur Saison 2020 / 2021 zu Hannover 96 in die Fußball-Damen-Regionalliga. Da Hannover 96, anders als Gütersloh in der letzten Saison, einem Zweitspielrecht nicht zustimmt, war das Testspiel in Bad Driburg der letzte Auftritt von Luisa im Trikot des SV 06 Holzminden. Im Rahmen der letzten Trainingseinheit der U17 verabschiedeten Trainer Sören Eilers und der 1. Vorsitzende Jens Ebert, Luisa im Beisein des gesamten Kaders mit einem kleinen Präsent und einem blauen Trikot.

"Luisa war immer ein Vorbild in Sachen Willen und Einsatz für die Mannschaft. Sie ist keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen, auch wenn die Jungs ihr körperlich überlegen waren. Egal, auf welcher Position ich Luisa eingesetzt habe, wusste ich immer, dass ich mich auf sie verlassen kann und dass ihre Aufstellung gerechtfertigt sein wird. Die Berufungen in die Niedersachsenauswahl, in den DFB-Sichtungslehrgang und auch der Wechsel nach Gütersloh in die B-Juniorinnen-Bundesliga haben uns im Verein sehr stolz gemacht." so Trainer Sören Eilers

Höhepunkte in den gemeinsamen sechs Jahren waren sicher das souveräne Tripple in den D-Junioren und die Aufstiege in die Landesliga in der C- und B-Jugend. Jens Ebert betonte nochmal, dass Luisa sportlich und vor allem charakterlich eine Ausnahmeerscheinung ist und perfekt in das Team passt. „Gerne hätten wir sie bei uns behalten. Die Entscheidung von Hannover, ein Zweitspielrecht nicht zu genehmigen, ist nicht nachvollziehbar und ein Novum. Dadurch werden Vereine im ländlichen Bereich unnötig geschwächt und den Spielern wird eine wichtige Möglichkeit genommen, sich weiter zu entwickeln.“

Der SV 0 6 Holzminden wünscht Luisa einen erfolgreichen Weg bei Hannover 96, aber vor allem alles Gute für das anstehende Abitur im nächsten Sommer. Ganz aus den Augen wird man sich nicht verlieren, da Luisa weiterhin ein bis zwei Trainingseinheiten in der U19 des SV 06 Holzminden absolvieren wird.