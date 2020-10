Donnerstag, 22. Oktober 2020

Mach mehr aus Müll: Ausstellung in Holzminden

Hans-Günther Ibach und Ehefrau mit Kunstwerken aus dem Müll. Foto: Kuns(T)Raum

Holzminden. Klimaschutz, Umweltschutz, Nachhaltigkeit – Begriffe, die in unserer Gesellschaft seit einigen Jahren endlich die Präsenz gefunden haben, die notwendig und wichtig ist. Durch unsere Lebensweise belasten wir unseren Planeten auf vielfache Weise. Das hat nicht nur etwas mit dem Autofahren zu tun oder dem übermäßigen Produzieren von CO2, sondern das wird auch in vielen andere Bereichen unseres Lebens sichtbar.

Zum Beispiel beim Müll, Abfall, Schrott... So werden üblicherweise die Dinge bezeichnet, die entsorgt werden, obwohl sie wichtige, noch verwertbare Rohstoffe enthalten. Dass aus diesem Müll, tatsächlich mehr gemacht werden kann, zeigen die Regionalgruppe „Cradle to Cradle e.V.“ und der Künstler Hans-Günther Ibach ab Sonnabend, 24. Oktober, im Holzmindener „Kunst(T)Raum“. Neben ausdrucksstarken und ehrlichen Gemälden verdeutlichen vor allem die plastischen Exponate, dass nicht alles, was „Müll“ ist auch schlecht oder unbrauchbar sein muss. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 23.10.2020