Freitag, 09. August 2019

Machbarkeitsstudie für das Beveraner Freibad schlägt vier Varianten vor

Bei dieser Variante werden Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken sowie die Einschwimmhalle zugunsten eines Naturbades aufgegeben. Grafik: Polyplan GmbH Ingenieurbüro für Energie- und Umwelttechnik

Bevern. Das Freibad liegt den Bürgern Beverns am Herzen. Das haben sie immer wieder unter Beweis gestellt in den vergangenen Jahren. Jetzt stehen die Verantwortlichen – Politik und Verwaltung der Samtgemeinde – wieder einmal an einem Wendepunkt: Was soll aus dem schönen Freibad werden, wie kann es in finanziell knappen Zeiten erhalten und zudem noch attraktiver werden? Eine Machbarkeitsstudie hat jetzt nicht nur eine gründliche Bestandsaufnahme der technischen und baulichen Anlagen geliefert, sondern auch Ideen für die Zukunft erarbeitet. Drei von vier Vorschlägen gehen in Richtung „Naturfreibad“. Was die Ingenieure darunter verstehen, sollten sich die Freibad-Freunde zumindest einmal in Ruhe anschauen. Denn mit einem zu groß geratenen Gartenteich haben diese Naturbäder wirklich nichts zu tun...(rei)

