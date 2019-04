Mittwoch, 24. April 2019

Macken am Markt müssen beim Weihnachtsmarkt weichen

Ralf Schwager zeigt die Schwachstellen und Macken am Holzmindener Marktplatz. Foto: ap

Holzminden. Einen barrierefreien Zugang verspricht Ralf Schwager für den nächsten Weihnachtsmarkt. Zwei bis drei Rampen möchte der Holzmindener Weihnachtsmarktveranstalter unter den Platanen an der Straße Markt installieren. Bei einem Rundgang über den Holzmindener Marktplatz demonstriert und diskutiert Schwager die Schwachstellen des Marktes – insbesondere diejenigen, die die Barrieresicherheit betreffen – gemeinsam mit Vertretern des Seniorenrates sowie des Stadtrates aus Holzminden.

Hauptproblem bliebe für Schwager der Platanenstreifen entlang der Straße Markt. Bänke und Steinpoller weichen sowieso an der Problem-Markplatzseite für die Buden; Steine und Platanenwurzeln sind ein weiteres Problem. „Dass die Steine weg sind, ist wichtig“, verdeutlicht Schwager bei der Besichtigung am Mittwoch. Die Pflastersteine will die Stadt Holzminden voraussichtlich bis zum Weihnachtsmarkt beseitigt haben mithilfe von Sanierungsarbeiten (der TAH berichtete). Letztlich bleiben da noch die Wurzeln der Bäume, die teilweise hervorstehen. Diese würde Schwager aufschütten. Die Rampen sollen zwischen den Buden unter den Platanen platziert werden; wo genau könne erst nach Aufbau des Weihnachtsmarktes gesagt werden.

Die Anwesenden kritisieren außerdem, dass der Marktplatzbrunnen sowie die Brunnen in der Fußgängerzone immer noch ausgeschaltet seien. Baudezernent Jens-Martin Wolff kündigt auf Nachfrage des TAH an, dass der technische Defekt behoben worden ist und die Brunnen in der nächsten Woche wieder laufen. (ap)

