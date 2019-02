Freitag, 01. Februar 2019

Mängelmelder-App in Holzminden ist in Betrieb

Die Meldoo-App soll Holzmindens Innenstadt lebenswerter machen. spe

Holzminden. In drei einfachen Schritten und kostenlos aufs Smartphone geladener App können Bürger jetzt Schäden oder Verunreinigungen schnell und einfach an die zuständigen Mitarbeiter der Stadt melden. Am Freitag ist in Holzminden mit dem Meldoo-Mängelmelder eine neue Form der Bürgerbeteiligung an den Start gegangen – zunächst für eine sechsmonatige Testphase. Ob kaputte Verkehrsschilder und Straßenlampen oder ausgefallene Ampelanlagen, ob Hundehaufen oder nicht abgefahrener Sperrmüll, ob Fälle von Vandalismus oder Straßenschäden – all diese Fälle und noch mehr können per Klick mit dem Handy an die Stadt gemeldet werden. Dazu hat die Verwaltung drei Zuständigkeitsbereiche gebildet und sechs Mitarbeiter in die weitere Bearbeitung einbezogen. Auch die Stadtwerke sind unter anderem als Partner für die Stadtreinigung mit im Boot. Der meldende Bürger kann den Bearbeitungsstatus mitverfolgen und bekommt Rückmeldung, was mit seiner Schadensmeldung geschieht. Im besten Fall wird der Schaden innerhalb kurzer Zeit behoben oder der Müll entsorgt. Gerade in der Anfangsphase kann natürlich nicht alles „rund“ laufen, und auch nicht jede gemeldete weggeworfene Bananenschale wird auf Knopfdruck einen aufwändigen Abarbeitungsprozess auslösen können. Bürgermeister Daul hat „ein bisschen das Gefühl eines Sprungs ins kalte Wasser“, aber auch die Hoffnung, „das Wir-Gefühl zu verstärken und eine gute Atmosphäre in der Innenstadt zu schaffen.“ (spe)

