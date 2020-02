Mittwoch, 05. Februar 2020

Märchendinner mit Marie Bär in Holzminden findet eine Wiederholung

Märchenautorin und -erzählerin Marie Bär bei ihrer Lesung.

Holzminden. Es war ein märchenhafter Abend ganz anderer Art für alle Beteiligten, intensiv und emotional, und es soll nicht der letzte gewesen sein. Es war das erste „Märchendinner“ von Marie Bär, geborene Methfessel, und auch das erste im Restaurant da Franco in Holzminden. Hier las die 31-jährige Autorin, die in Holzminden aufgewachsen ist, ihr Märchenbuch für Erwachsene „Der Weg zu den Sternen“. Die Karten für das Märchendinner waren sehr schnell ausverkauft. Marie Bär las vor 31 Gästen, mitten im Restaurant, in sehr schönem Ambiente. Die Lesung lud zum Träumen, Nachdenken und Mitfühlen ein. Nach diesem Erfolg freuen sich Veranstalter und Autorin über die angenehme Zusammenarbeit und die gute Akzeptanz in Holzminden. Sie haben bereits einen Termin für das zweite Märchendinner festgelegt. Es soll am Montag, 9. März, stattfinden.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 6. Februar