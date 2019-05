Samstag, 11. Mai 2019

Märchenhaft und feucht: Bunter Markt der Düfte und Aromen

Dufte Symbolfiguren: Der Schwalenberger Nachtwächter, der Wilde Jäger Hackelberg aus dem Solling und der Melsunger Bartenwetzer (von links) beim Bunten Markt. Fotos: spe

Holzminden. Es war feucht und kühl – und dabei doch „dufte“ und märchenhaft, gut ausgedacht und großartig vorbereitet: Der erste Bunte Markt der Düfte und Aromen des Jahres litt am Sonnabend in der Holzmindener Innenstadt eindeutig an den Witterungsumständen. Doch alle, die gekommen waren, zeigten sich wetterfest und entschlossen, ihre Entdeckungen und Begegnungen an den vielen Ständen in der Mittleren und Oberen Straße zu machen. Schon allein diese Welt der Sinne war märchenhaft, wenn man sich auf sie einließ. Die Märchenfiguren, die dem Bunten Markt und Holzminden ihre Aufwartung machten, trotzen ohnehin jedem Wetter. Sie präsentierten professionell und in typischem Gewand ihre Heimatorte, in den beiden Kreativzelten bastelten Kinder tolle Muttertagsgeschenke. Da waren kreative Geister am Werk! Den emsigen Standbetreibern und dem Stadtmarketing als Veranstalter wären dennoch mehr Besucher zu wünschen gewesen. (spe)

