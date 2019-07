Dienstag, 02. Juli 2019

Märchenhafte BigBand-Sounds im Schlosshof

Die BigBand Holzminden mit ihrer Sängerin Christina Seckelmann und ihrem scheidenden Dirigenten Alexander Käberich. Foto: Witzel

Bevern. Es war einmal in einem fernen Land vor langer Zeit, da stieg ein einsamer Trompeter in einer Vollmond glänzenden Nacht auf den dunklen Turm eines Schlosses. Er öffnete das Fenster und schloss die Augen. Dann hielt er seine Trompete in die Nachtluft hinaus, entlockte ihr eine der schönsten Melodien, die die Swingmusik je hervorgebracht hat – und plötzlich wurde es Licht, ja sogar sehr helles Licht, um nicht zu sagen stechende Sonne und 35 Grad im Schatten, und im Schlosshof schwammen Menschen in den Pfützen ihres Schweißes, die dem einsamen Trompeter zujubelten, als er seine „Moonlight Serenade“ beendet hatte.

Denn im Beveraner Schloss erklang am Sonntag ein beswingtes Doppelkonzert der BigBand Holzminden und des Mindener Independent Sound Orchestras. Mit Klassikern der Nat-King-Cole-Ära, Pop- und Filmmusikarrangements und funkigem Groove lockten die Bands trotz der Hitze begeisterte Zuhörer in den Schlosshof. (lea)

