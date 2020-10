Donnerstag, 15. Oktober 2020

Märchensonntag am 18. Oktober in Höxter muss ausfallen

Der Märchensonntag, hier ein Foto aus dem Jahr 2016, kann in Höxter nicht stattfinden. Foto: TAH Archiv

Höxter. Die Nachricht kam am Donnerstagnachmittag, also drei Tage vor dem geplanten Event: Der Märchensonntag mit verkaufsoffenem Sonntag in Höxter, vorgesehen für den 18. Oktober mit Programm an mehreren Orten der Innenstadt und bis 18 Uhr geöffneten Geschäften, kann doch nicht stattfinden und muss kurzfristig abgesagt werden. Das Verwaltungsgericht Minden hat den verkaufsoffenen Sonntag in einem Eilverfahren gekippt. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di hatte auch gegen diesen verkaufsoffenen Sonntag im Coronajahr 2020 geklagt und Recht bekommen. Zuletzt hatte in Höxter das Huxori-Fest ausfallen müssen. Genauere Informationen sollen am Freitag auf einer Pressekonferenz in Höxter mitgeteilt werden. (spe)