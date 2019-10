Sonntag, 20. Oktober 2019

Märchensonntag in Höxter trotzt dem Wetter

Märchenhaft herbstliches Familienvergnügen in Höxter. Fotos: jbo

Höxter. Eigentlich hatte die zweite Vorsitzende der Werbegemeinschaft Höxter, Ammelie Holländer, den zahlreichen Kindern und ihren Eltern ja versprochen, dass es Frau Holle am diesjährigen Märchensonntag schneien lassen würde. Aber in der Realität war es dann wohl doch etwas zu warm, so dass die angedachten Flocken dann eher als nasse Tropfen zur Erde hernieder fielen. Umso passender also, dass auch die Geschäfte zum Märchensonntag wieder ihre Türen geöffnet hatten und zahlreiche attraktive Herbstangebote für die trotz des durchwachsenen Wetters unzähligen Besucher bereit hielten. (jbo)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 21.10.2019