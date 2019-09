Montag, 23. September 2019

Mahnfeuer gegen den Wolf in Derental am Freitag

Landwirtin Frauke Molthan mit ihren Rindern. Foto: Landvolk Niedersachsen

Derental. Noch, erzählt Frauke Molthan im Gespräch auf ihrem Hof, könnten ihre Tiere und sie nachts ruhig schlafen. Die Betonung liegt auf „noch“. Denn das könnte sich schlagartig ändern. Und zwar dann, wenn der Wolf nicht mehr nur die Gegend um Derental durchquert, sondern wenn er sich dort auch ein Revier sucht. Ob und wann das sein wird, kann niemand genau sagen. Klar ist nur eines: „Wenn der Wolf kommt, steht die für das südliche Weserbergland so charakteristische Weidetierhaltung wohl vielerorts auf dem Spiel.“ Dieses Szenario zeichnet das Landvolk Niedersachsen, Bauernverband Weserbergland, in einer Pressemitteilung. Damit es so weit nicht kommt, rufen Weidetierhalter für Freitag, 27. September, zu einem Mahnfeuer in Derental auf. Damit wollen sie auf ihre Situation aufmerksam machen. Veranstaltet wird die Protestaktion vom Landvolk Weserbergland und vom Hannoverschen Bezirksverband der Hannoveraner. Unter dem Motto: „Für den Erhalt der Weidetierhaltung und unserer Kulturlandschaft“ beginnt das Mahnfeuer ab 18.30 Uhr auf dem Derentaler Grillplatz in der Nähe des Sportplatzes. Zur Beteiligung aufgerufen seien alle Bürger.

Mehr dazu lesen Sie im TAH vom 24. September 2019