Montag, 14. September 2020

Mahnwache in der Holzmindener Innenstadt

Sie fordern einen sicheren Hafen für die Flüchtlinge aus Moria. Foto: bs

Holzminden. Am Sonnabend vor einer Woche haben sie Stühle in die Holzmindener Fußgängerzone gestellt. Wollten damit deutlich machen, dass es im Landkreis Holzminden genügend Platz gibt, um weitere Flüchtlingen aufzunehmen. Am Sonnabend sind sie schon wieder da, die Mitglieder der Seebrücke Holzminden mit Christiane Harbort-Ring als Sprecherin. Nach dem verheerenden Brand im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos „müssen und wollen wir heute das Gespräch mit den Bürgern suchen und auch unsere Wut und Enttäuschung Ausdruck verleihen über die Passivität der EU-Regierung“.

Ein Bürger-Mikro hat das Aktionsbündnis aufgebaut in der Oberen Straße, dazu die Fahnen der Seebrücke ausgerollt, um die vorbeigehenden Holzmindener aufmerksam zu machen auf das, was sich auf Lesbos abspielt. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 14.09.20