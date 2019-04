Montag, 15. April 2019

Maibaum-Aufstellen in Stadtoldendorf

Vertreter aus Politik, Verwaltung und Feuerwehr. Sie werden auch diesmal beim Maibaum-Aufstellen dabei sein. Foto: rus

Stadtoldendorf. Auch in diesem Jahr wieder wird das traditionelle Maibaumaufstellen in Stadtoldendorf gefeiert, am 30. April soll der Maibaum wieder auf dem Marktplatz durch die Feuerwehr aufgerichtet werden. Los geht es ab 17 Uhr, kurz darauf wird die Freiwillige Feuerwehr Stadtoldendorf dann den Maibaum mit reiner Muskelkraft aufstellen. Zuvor dürfen die Zuschauer bei den Vorbereitungen zuschauen. Für das leibliche Wohl sorgt in diesem Jahr der Verein Homby mit Leckerem vom Grill.