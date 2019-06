Dienstag, 25. Juni 2019

Malschule aus Boffzen präsentiert im „Kunst(T)Raum“ Werke von 15 Hobbykünstlern

Bei einer Kunstaktion wurden Karten bemalt und aneinandergelegt. Foto: Heiser

Holzminden. Das Bürgerprojekt „Kuns(T)raum“ hat in der Oberen Straße 12 in Holzminden seine erste extern bestückte Ausstellung eröffnet. Nach nur zwei Wochen Vorbereitungszeit präsentiert sich dort nun bis zum Ende der Sommerferien die Malschule „Im Atelier am Bach“ aus Boffzen. Insgesamt 15 Hobbykünstler zeigen ihre Werke aus den Bereichen Zeichnung und Malerei. Dabei ist es besonders spannend, dass es eine generationenübergreifende Ausstellung ist. Den Bildern sieht man den Altersunterschied oft gar nicht an. Zu sehen sind Aquarelle von Stillleben, Landschaften und Blumen, Porträts, Federzeichnungen, ein Pastellbild, Landschaft und Blumen in Acryl.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 26. Juni