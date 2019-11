Donnerstag, 07. November 2019

Mann aus Eschershausen steht wegen Totschlags vor Gericht

Der Prozess wird vor der 13. Großen Strafkammer des Landgerichts Hannover verhandelt. Foto: tah/Symbolbild

Eschershausen/Hannover. Vor dem Landgericht Hannover ist derzeit ein Mann aus Eschershausen angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, am 10. Mai dieses Jahr eine Frau aus Grohnde getötet zu haben. Er soll die 23-Jährige am Sportplatz in Grohnde erstochen haben. Am ersten Verhandlungstag machte der Angeklagte nur Angaben zur Person. Sein Verteidiger kündigte an, dass er am nächsten Verhandlungstag eine Erklärung seines Mandanten vortragen werde. Bei der Vernehmung durch die Polizei hatte der 25-Jährige aus Eschershausen angegeben, dass er einen Streit mit seiner Freundin hatte und dass es ihm leid tue. Der Prozess wird am Mittwoch, 13. November, in Hannover fortgesetzt. (fhm)