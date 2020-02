Sonntag, 23. Februar 2020

Mann lebt in Holzminden auf der Straße und ist Stadtgespräch

Schmierereien an der inzwischen abgeriegelten Haltestelle in der Sollingstraße. Foto: cm

Holzminden. Die Geschichte geht derzeit steil in den Sozialen Medien und beschäftigt viele Menschen: Seit Tagen wird immer wieder ein Mann beobachtet, der sich mit zahlreichen Habseligkeiten an Bushaltestellen im Stadtgebiet von Holzminden einrichtet, unter den Haltestellendächern Schutz sucht und sich dort auch zur hellen Tageszeit aufhält. Ob er wohnungslos ist oder es andere Gründe für sein Leben auf der Straße gibt, ist unklar. Vor allem in der Sollingstraße war der Mann anzutreffen, aber auch schon im überdachten Eingang eines Ladengeschäfts in der Oberen Straße. Den einen ist er Dorn im Auge und Stein des Anstoßes, fürchten sich gar, andere haben Mitgefühl und sorgen sich um den Mann. Stadtgespräch ist er auf jeden Fall. „Hier wohnt ein Penner“, hat jemand an die Glaswand der Haltestelle in der Sollingstraße geschmiert, ein anderer das Wort „Penner“ durchgestrichen und „Mensch“ darunter gesprüht. Inzwischen ist sowohl dieses Haltestellenhäuschen mit Sperrgittern abgezäunt als auch das Schutzhäuschen vor der Stadthalle. Soll der Mann auf diese Art ferngehalten werden? Auch diese Maßnahme wird im Internet kontrovers diskutiert. (spe)