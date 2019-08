Donnerstag, 08. August 2019

Mann stirbt bei Unfall in der Schelenhufe bei Eschershausen

Die Eschershäuser Feuerwehr wurde gerufen, um die Unfallstelle auszuleuchten. Foto: gl

Eschershausen. Das Szenario gleicht auf den ersten Blick dem wenige Stunden zuvor passierten Unfall bei Lobach. Auch hier saß ein Senior am Steuer, auch hier hatte der Pkw offenbar zuerst den Grünstreifen berührt, eine Leitplanke touchiert... Doch der Unfall am späten Mittwochabend forderte ein Todesopfer: Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Um 22.20 Uhr wurde die Feuerwehr Eschershausen alarmiert - sie sollte die Unfallstelle ausleuchten, ein Pkw läge im Graben. Tatsächlich war der Mann mit seinem Daihatsu von Eschershausen Richtung Odfeld fahrend von der Fahrbahn abgekommen. Nachdem er die Leitplanke berührt hatte, wurde er auf die gegenüberliegende Seite geschleudert, "flog" quasi über den Parkplatz Schelenhufe und landete im Straßengraben. Zwei Ersthelfer, die unmittelbar nach dem Unfall an Ort und Stelle waren, schafften es noch, den Verunglückten kurzzeitig wiederzubeleben. Doch als der Rettungsdienst aus Stadtoldendorf und der Notarzt aus Bodenwerder eintrafen, konnten sie nichts mehr tun - der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr war mit 20 Kameraden vor Ort, sorgte für ausreichend Licht und kümmerte sich um die Verkehrssicherung. Die Bundesstraße war bis kurz vor Mitternacht voll gesperrt, anschließend wurde der Verkehr auf zwei der drei Fahrspuren in diesem Bereich an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es dauerte noch eine Weile, bis die Polizei ihre Ermittlungen zur Unfallursache vorerst beendete und die Unfallstelle "freigab". (rei)