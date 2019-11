Montag, 04. November 2019

Mann stürzt unglücklich und wird von einem Balken eingeklemmt

Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte dem Verunglückten zu Hilfe. Foto: FFW Polle

Polle. Eine aufmerksame Spaziergängerin hörte am Montag gegen Mittag in der Nähe des Freibades in Polle Hilferufe und alarmierte daraufhin den Rettungsdienst. Ein Mann war so unglücklich gestürzt, dass er hangabwärts zwischen einem Holzbalken und einer Mauer mit seinem Bein eingeklemmt war. Weil das Bein verdreht war, rief der Rettungsdienst für eine schonende Rettung die Feuerwehr zur Unterstützung. Diese konnte mittels Motorkettensäge die Person aus ihrer Zwangslage befreien. Es waren 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Polle, Notarzt, Rettungswagen, Rettungshubschrauber Christoph 44 und die Polizei zur Hilfe geeilt.