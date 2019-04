Montag, 08. April 2019

Manuel Neuer wird mit NRW-Verdienstorden geehrt

Manuel Neuer wird für sein soziales Engagement geehrt. (sid.de/FIRO)

Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer wird für sein vorbildliches soziales Engagement mit dem Verdienstorden des Landes NRW geehrt. Der 33-Jährige bekommt den Orden kurz nach dem Bundesligaspiel des Rekordmeisters Bayern München am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) überreicht. Die Ehrung beginnt um 19.00 Uhr in der Staatskanzlei in Düsseldorf.

Der Landesverdienstorden ist neben dem Staatspreis des Landes NRW die höchste Auszeichnung. Der Verdienstorden wird seit 1986 verliehen und dient als Anerkennung für außergewöhnliches Engagement abseits des Platzes. Geehrt werden damit besondere Verdienste für die Allgemeinheit.

Im Dezember hatte Trainer-Ikone Otto Rehhagel (80), ehemaliger Meistertrainer von Werder Bremen und dem 1. FC Kaiserslautern sowie der Europameistermacher Griechenlands, den Orden von Laschet überreicht bekommen. (SID)