Montag, 27. Januar 2020

Manuel Weber aus Höxter ist beim Weltrekord dabei

Speaker-Ikone Herrmann Scherer (rechts) zeichnet Manuel Weber für seinen hervorragenden Vortrag aus. Foto: Weber

Höxter. Kurz, knackig, prägnant und direkt auf den Punkt: Beim internationalen Speaker-Slam, der am 24. Januar, in München stattfand, hat der Höxteraner Manuel Weber (27) als Finalist einen bemerkenswerten Erfolg erzielt. Nach New York, Wien, Frankfurt und Hamburg fand der internationale Speaker-Slam nun München statt. Mit 71 Teilnehmern aus 21 Ländern wurde ein Weltrekord aufgestellt. Das internationale Publikum war aus 21 Ländern nach München gereist, die Veranstaltung wurde weltweit über Kabelfernsehen ausgestrahlt. Jeder der Teilnehmer half dabei, den Weltrekord für den größten Speaker-Slam weltweit zu brechen: Nie zuvor nahmen so viele Speaker an einem Rednerwettbewerb teil.

