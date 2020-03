Samstag, 21. März 2020

Marcio oder Joshua? Der Holzmindener kommt weiter!

Das waren die letzten Sechs, jetzt ist Marcio raus. Foto: RTL

Holzminden. Die Spannung war riesig in den letzten Sekunden der zweiten Liveshow von Deutschland sucht den Superstar: Joshua Tappe, als Wackelkandidat in den Wartestand geschickt, oder Marcio - wer würde eine Runde weiterkommen? Es ist tatsächlich Joshua geworden - obwohl er bei allem Lob von der Jury auch diesmal keine Bonus-CD ergattern konnte. Der Holzmindener wusste wohl selbst, dass das Thema "Performance" nicht sein stärktes sein würde, doch mit der überwältigenden Konkurrenz des deutschen Schlagers hat er vermutlich nicht gerechnet. Die Show schien extra für den neuen Juror Florian Silbereisen zusammengestellt worden zu sein. Joshua war tatsächlich der einzige, der mit "Breaking Me" von Topic feat.A7S was Top-Aktuelles zum Besten gab. Mal abwarten, wie sich Joshua in der nächsten Runde schlägt. Werden wir von ihm etwa auch noch Schlager zu hören bekommen? (rei)