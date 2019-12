Montag, 30. Dezember 2019

Mario Surmann ist neuer Trainer beim FC Stadtoldendorf

Mario Surmann, der zuletzt den TSV Kirchbrak trainierte (Foto), übernimmt das Traineramt in der Homburgstadt. Foto: Archiv

Stadtoldendorf. Nach der Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga hat Trainer Werner Brennecke, seit Januar beim FC Stadtoldendorf im Amt, sich dazu entschlossen, die Mannschaft nicht weiter zu begleiten. „Der Vorstand des FC Stadtoldendorf bedauert das sehr und ist Werner Brennecke zu großem Dank verpflichtet. Er hat als Trainer seine Kompetenz gezeigt und wir hätten gern zumindest bis zum Sommer mit ihm weitergearbeitet“, so der Vorstand des FC in Presseerklärung. Bei der Suche nach einem neuen Trainer konnte mit Mario Surmann ein kompetenter Nachfolger gefunden werden. Seine letzten Stationen waren der MTV Bevern und letztlich bis November 2018 der TSV Kirchbrak, mit dem er den Kreispokal gewann. Mit ihm soll das Projekt Klassenerhalt erfolgreich in Angriff genommen werden. „Wir sind glücklich darüber, dass wir in dieser Situation einen Trainer finden konnten, der über eine entsprechende Fachkompetenz verfügt und freuen uns auf eine angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit“, so Rainer Blume vom FC Stadtoldendorf.