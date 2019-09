Sonntag, 08. September 2019

Mark Forster begeistert 9.000 Fans in Beverungen

Ein Erlebnis: Mark Forster in Beverungen. Fotos: jbo

Beverungen. Nach Roland Kaiser am Freitagabend präsentierte die Kulturgemeinschaft Beverungen am Sonnabend einen weiteren Top-Act im Rahmen ihres Weser-Open-Airs 2019. Mark Forster, zurzeit einer der angesagtesten deutschsprachigen Sänger, präsentierte auf der Bühne in den Weserwiesen sein neues Album „Liebe“. Annähernd 9.000 Fans waren dafür nach Beverungen angereist. Mit einer erfrischend jungen Band und einer grandiosen Bühnenshow begeisterte Forster sein überwiegend jüngeres Publikum. (jbo)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 9. September