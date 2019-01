Freitag, 18. Januar 2019

Marktplatz ist wieder frei

Der Marktplatz bietet wieder das gewohnte Bild. Foto: spe

Holzminden. Eineinhalb Wochen nach Ende des Weihnachtsmarktes präsentiert sich ab sofort der Holzmindener Marktplatz wieder freigeräumt. Etwas trist und verloren ist er im Januar-Regen anzuschauen, der Blick bleibt haften an einem großen Müllcontainer – ein letzter Gruß des Baugeschwaders. Eisbahn, Buden und Weihnachtswald sind abgebaut und eingelagert oder entsorgt, der Marktbrunnen ist nun wieder eisfrei, die Hackschnitzel sind aufgefegt. Am Markt Nord kann wieder geparkt werden, und am Sonnabend findet an angestammtem Platz wieder der Wochenmarkt statt, der zwei Monate lang hatte ausweichen müssen. Darüber freuen sich Beschicker und Kunden. (spe)