Samstag, 27. Oktober 2018

„Marktquartier“ öffnet pünktlich zum Weihnachtsgeschäft

Noch ist das neue „Marktquartier“ in Höxter eine Großbaustelle. Foto: ap

Höxter. Zum Jahresende wird es in der Höxteraner Innenstadt spannend: Die letzten Bauarbeiten am neuen „Marktquartier“ sind in vollem Gange, die Deadline steht nämlich fest: Thalia öffnet am Donnerstag, 29. November. Damit geht die Buchhandlung einen Tag vor dem Weihnachtsmarkt in den Verkaufsstart. Ab Sonnabend, 1. Dezember, kann dann auch im Dessous-Geschäft Hunkemöller geshoppt werden. Damit schaffen es die beiden Händler, genau rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft ihre Pforten zu öffnen. (ap)

