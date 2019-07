Samstag, 27. Juli 2019

Marktsommer diesmal rundum perfekt

Alle Stühle waren besetzt, der Marktsommer kommt immer besser an. Foto: rei

Holzminden. "Be Jones", die Band aus Paderborn, ließ es musikalisch ruhig angehen beim Marktsommer-Konzert in Holzminden. Vor einem bestens aufgelegten Publikum - kein Sitzplatz blieb frei am Sonnabend Abend - kam aber auch die Band schnell in Stimmung. Die Songs wurden schneller, die Zuhörer ließen die Füße wippen und manche machten den Markt sogar zur Tanzfläche. So muss er sein, der Marktsommer! Das werden sicher auch die Markt-Gastronomen denken, die bis spät in den Abend reichlich zu tun bekamen. (rei)