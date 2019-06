Mittwoch, 19. Juni 2019

Marktsommer-Konzertreihe mit sieben Konzerten startet am 6. Juli

Stadtmarketing-Team, Marktgastronomen und der Vorsitzende des Kulturvereins stellten das Marktsommer-Programm vor. Foto: spe

Holzminden. Es ist wieder angerichtet, und das zum elften Mal in Folge! Am Sonnabend, 6. Juli, startet mit der Band „Tonefish“ und Irish Folk die Konzertreihe „Marktsommer“, die die Stadtmarketing Holzminden GmbH mit Hilfe von Partnern und Sponsoren organisiert und veranstaltet. Die kostenlosen Livekonzerte starten in Folge jeweils sonnabends um 19.30 Uhr. Zu hören gibt es viel Neues: Folk, Rock’n’Roll, Rockabilly, Pop, Blues und Soul. Den Abschluss gestaltet der Kulturverein Holzminden mit dem heiß geliebten Freiluft-Sinfoniekonzert. Am Sonntag, 25. August, um 18 Uhr spielt diesmal wieder das Göttinger Symphonie Orchester unter der Leitung von Reto Parolari zusammen mit der lateinamerikanischen Sopranistin Gracia Gonzáles. Auch dieses Konzert – „Auf Ferienreisen“ ist es betitelt – findet bei freiem Eintritt statt (Spenden erbeten), bei schlechtem Wetter ab 19 Uhr in der Stadthalle. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 20. Juni