Mittwoch, 10. Juli 2019

Marktsommer: Mit den „Spotlight Shadows“ zurück in die 60er

„The Spotlight Shadows“ orientieren sich musikalisch an den Shadows. Foto: Band

Holzminden. Was wäre ein Sommer in Holzminden ohne die beliebte Marktsommerreihe im Herzen der Stadt? Fand der Auftakt am letzten Sonnabend mit der Hamelner Band „Tone Fish“ aufgrund des andauernden Regens ein abruptes Ende (der TAH berichtete), soll es am Sonnabend, 13. Juli, nun trockener und gemütlicher werden, obwohl die Wetterprognose... Beim zweiten Konzert der diesjährigen Reihe steht die Band „Spotlight Shadows“ auf der kleinen Bühne auf dem Marktplatz. Los geht es um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt. „The Spotlight Shadows“ aus Südniedersachsen haben eine Vision: Die Musik der Shadows der 60er Jahre in heutiger Zeit als Konzertereignis erfahrbar zu machen. Die vier erfahrenen Musiker teilen eine tief verwurzelte Leidenschaft für das Repertoire der Shadows.

