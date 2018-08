Sonntag, 19. August 2018

Marktsommer: Riesen-Stimmung mit Mando Portch

Mando Portch hatte zahlreiche Partyklassiker im Repertoire.

Holzminden. Partystimmung auf dem Holzmindener Markplatz: Die Band "Mando Portch" zog beim Marktsommer am Sonnabend alle Register und bei bestem Wetter ließen sich die Zuhörer auf dem gut besetzten Markt gerne mitreißen. Schon früh erklangen bekannte Partyklassiker und legendäre Rocksongs, so dass später vor der Bühne sogar ausgelassen gentanzt wurde. Mit diesem Auftritt empfahl sich "Mando Portch" auch als Idealbesetzung für das leider ausgefallene Bierfest an den Teichen, aber dieses schwungvolle Marktsommer-Konzert unter freiem Himmel erwies sich als würdiger Ersatz. (nig/Foto: bs)