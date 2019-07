Dienstag, 02. Juli 2019

Marktsommer startet mit „Tone Fish“ und dem Norder Männergesangverein

„Tone Fish“ aus Hameln spielt am Sonnabend zum Auftakt der Reihe „Rat City Folk“. Foto: Tone Fish

Holzminden. Was wäre ein Sommer in Holzminden ohne die beliebte Marktsommerreihe im Herzen der Stadt? Auch in diesem Jahr lädt die Stadtmarketing Holzminden GmbH gemeinsam mit einigen Marktgastronomen zu kostenlosen Livekonzerten unter freiem Himmel ein. Dank des neuen Premiumsponsors, der „Bausie“, wird die Atmosphäre unter den Platanen in diesem Jahr noch schöner. Gemütliche Liegestühle und Sitzwürfel sorgen für zusätzliche Sitzmöglichkeiten und etwas Strandbar-Feeling auf dem Marktplatz. Ab Sonnabend, 6. Juli, hat das Warten ein Ende, dann dürfen Gäste und Bürger sich wieder jeden Sonnabend um 19.30 Uhr über kostenlose Konzerte unter freiem Himmel freuen. Den Anfang macht die beliebte Hamelner Folk-Band „Tone Fish“. In der Pause singt ab 20.15 Uhr der Norder Männergesangverein.

