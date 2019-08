Mittwoch, 21. August 2019

„Massentierhaltung“ von Lehrkräften in Bevern

Das Lehrerzimmer der Oberschule ist manchmal „wegen Überfüllung geschlossen“. Foto: bk

Bevern. Nicht einmal einen Quadratmeter Platz hat jede Lehrkraft der Oberschule Bevern im Lehrerzimmer – „das wäre selbst in der Massentierhaltung nicht erlaubt“, betont Schulleiter Klaus-Dieter Bollmann. Er hat im März einen Antrag an den Landkreis gestellt, in dem er um sieben zusätzliche Quadratmeter fürs Lehrerzimmer, eine Erweiterung der Toiletten fürs weibliche Personal und zwei zusätzliche Unterrichtsräume bittet. Niemand hat daraufhin den Kontakt zur Schulleitung gesucht – bis am Mittwoch der TAH bei Bollmann anrief. Für die Schulausschuss-Sitzung am 27. August gibt es nämlich eine Beschlussvorlage, in der alle drei Wünsche der Beveraner abgelehnt werden. Der Rektor konnte sie im Kreistagsinformationssystem nachlesen – und sich ärgern. (rei)

