Donnerstag, 14. November 2019

Massive Störungen bei Vodafone

Seit Mittwoch gibt es massive Störungen bei verschiendenen Web-Diensten.

Seit Mittwochnachmittag kommt es zu massiven Störungen bei Vodafone, betroffen waren aber auch 1&1, Netflix, Amazon, Google, Youtube und Spotity. Auf dem Internet-Portal Allestörungen kam es am Mittwoch ab 16.30 Uhr zu einem enormen Anstieg der Störungsmeldungen. Auch am Donnerstagmorgen berichteten Internet-User von Störungen in diversen Diensten. Betroffen davon: Twitter, Yahoo Mail, Amazon, Netflix, Google, Youtube, Snapchat und das Onlinespiel "World of Warcraft“ .