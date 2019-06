Dienstag, 11. Juni 2019

Masterstudium für Sozialarbeiter: Infoveranstaltung an der HAWK

Berufsbegleitend studieren: Seminare in Wochenend-Blöcken lassen sich gut mit einer Berufstätigkeit verbinden. Foto: HAWK

Holzminden. Wer bereits über einen Bachelorabschluss im Bereich Soziale Arbeit oder Sozialpädagogik verfügt und sich für ein Masterstudium interessiert, kann sich am Mittwoch, 12. Juni, über das Angebot der HAWK in Holzminden informieren. Ab 13 Uhr gibt Studiengangskoordinator Verw.-Prof. MA David Rüger einen Einblick in Inhalte und Ziele des Studiengangs „Soziale Arbeit im sozialräumlichen Kontext“. Das Studium lässt sich sowohl in Vollzeit als auch in begleitender Berufstätigkeit absolvieren. Die Infoveranstaltung findet in Raum HOA_218 im Hauptgebäude der HAWK in Holzminden (Haarmannplatz 3) statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

