Freitag, 28. August 2020

Matthias Kinzel ist neuer Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Uwe Lührig, Präsident der Polizeidirektion Göttingen, Thorsten Massinger, ehemaliger Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, Matthias Kinzel, neuer Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden und Gerd Lewin, Vizepräsident der Polizeidirektion Göttingen (von links). Foto: Polizei

Hameln/Holzminden. Er kommt aus dem Niedersächsischen Innenministerium, hat umfangreiche Erfahrungen in allen Bereichen der Polizeiarbeit und ist in Hameln kein Unbekannter: Am Freitag, 28. August, wurde Polizeidirektor Matthias Kinzel im Kunstkreis Hameln feierlich als neuer Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden ins Amt eingeführt. Er ist Nachfolger von Polizeidirektor Thorsten Massinger, der die Inspektion ein Jahr lang geleitet hat und ins Innenministerium nach Hannover gewechselt ist.

Matthias Kinzel blickt auf eine mehr als 30-jährige Laufbahn bei der Polizei zurück. Seit 1986 sammelte er in unterschiedlichsten Verwendungen vielfältige Dienst- und Führungserfahrungen, die er jetzt in seine neue Tätigkeit einfließen lassen wird. Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden ist für ihn dabei kein absolutes Neuland: Von 2002 bis 2004 leitete er das Polizeikommissariat Hameln, von 2004 bis 2010 war er Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden. Als Inspektionsleiter wird er künftig für 480 Mitarbeiter, drei Kommissariate sowie zwölf Polizeistationen in zwei Landkreisen mit mehr als 220.000 Bürgern verantwortlich sein. Kinzels Vorgänger Thorsten Massinger hat die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden zuletzt ein Jahr lang geleitet, davor war er bereits im Innenministerium tätig, ist dort also ebenfalls kein Unbekannter.

Der Einladung zur offiziellen Amtseinführung waren neben Vertretern der Polizeidirektion Göttingen auch die beiden Landräte aus Hameln und Holzminden, Dirk Adomat und Michael Schünemann gefolgt.

